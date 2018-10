Kontroloři kritizují České dráhy za staré vlaky. Navzdory dotacím slouží třetina vozů přes 30 let

S vozidly staršími než kontrolory zmíněných 30 let se cestující setkají například, když nastoupí do rychlíku z Prahy do Děčína, z Brna do Šumperka nebo do Plzně, do regionálního vlaku z Plzně do Klatov nebo třeba z Ostravy do Frýdku-Místku. Na hranici tohoto stáří jsou i vozy z přelomu 80. a 90. let, které ve velkém jezdí na hlavních tratích v Pardubickém či Jihomoravském kraji.

Většina dotací šla ČD. Změní se to, slibuje ministerstvo

České dráhy nejsou v Česku jediným dopravcem, který provozuje osobní vlaky, mají ale výsadní postavení mezi společnostmi, u nichž si vlaky objednávají stát a kraje. Expresní a rychlíkové linky, které poptává ministerstvo dopravy, zajišťují dráhy téměř všechny s jedinou výjimkou. Kraje si osobní vlaky objednávají u více dopravců, podle NKÚ ale jen jeden z nich dostal od ministerstva dopravy příspěvek na modernizaci vozidel.

„Tento příjemce porušil podmínky poskytnutí dotace, a dopustil se tak porušení rozpočtové kázně, neboť neoprávněně použil peněžní prostředky v celkové výši 2,09 milionu korun,“ upozornili kontroloři v závěrečné zprávě.