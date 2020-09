Začíná oprava Barrandovského mostu. Zatím omezí jen dopravu pod ním

Rekonstrukci Barrandovského mostu rozvrhla Technická správa komunikací hlavního města Prahy do dvou etap. V první se bude opravovat spodní stavba, tedy pilíře a mostní ložiska, což by nemělo ovlivnit provoz na mostě samotném.

Přestože na mostě zůstane i během opravy mostovky, která začne v roce 2022, šest průjezdných pruhů, bude oprava Barrandovského mostu velmi ošemetnou akcí. Jak upozornil i náměstek Scheinherr, jde o místo s vůbec největší dopravní zátěží v Česku.

„Dosahuje až 144 tisíc automobilů za průměrný pracovní den,“ podotkl. Rekonstrukce je však podle něj nutná, protože po jednotlivých částech mostu, který po svém otevření nesl jméno Antonína Zápotockého, se jezdí 32, respektive 37 let.

Významná spojnice

Barrandovský most je součástí Městského okruhu, tedy vnitřního silničního okruhu Prahy. Na pravém břehu Vltavy na něj navazuje Jižní spojka, na levém několik tunelů. Stavba mostu začala v roce 1978. Po pěti letech se začalo jezdit v polovičním profilu, druhá polovina je v provozu od roku 1988.

Barrandovský most je dlouhý 352 metrů a do roku 2010 šlo o jediný silniční most přes Vltavu na dvanácti kilometrech mezi mostem Závodu míru ve Zbraslavi a Palackého mostem. Před deseti lety přibyl ještě dálniční most v Lahovicích, který je součástí Pražského okruhu.