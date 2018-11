Barrandovský most slouží 30 let. Denně po něm projede přes 140 tisíc aut

Barrandovský most, dodnes třetí nejmladší pražský most přes Vltavu, mohli motoristé částečně používat již od září 1983, celý byl ale slavnostně otevřen až 3. listopadu 1988. Stavba tehdy nesla jméno druhého komunistického prezidenta Antonína Zápotockého, současný název dostala v lednu 1990. Most od začátku patří mezi hlavní pražské komunikace, dnes po něm denně projede 142 tisíc vozidel a patří mezi vůbec nejvytíženější úseky silniční sítě v Česku.