Silničáři se pustili do oprav, jenže Češi tráví léto doma. Dopravní komplikace na Královéhradecku škodí turismu

Na okruhu v Hradci Králové obnovuje Ředitelství silnic a dálnic živičný povrch. Opravy se týkají i křižovatek, které jsou o víkendech napůl uzavřeny. Provoz je sveden v obou směrech do jednoho jízdního pruhu a denně v úseku projede 25 tisíc aut. Proto zde vznikají velmi početné kolony, a to i přes úpravu semaforů ve prospěch vozidel.

Pro řidiče projíždějící do Prahy a zpět do Jaroměře či Jičína je lepší alternativou se městu raději vyhnout. Práce v Hradci Králové by měly skončit do konce října.

Opravy probíhají i na vyhledávané trase směrem na Adršpašsko-teplické skály. Cesta z Teplic nad Metují do Adršpachu je pro řidiče zcela uzavřena. Směrem od Náchodu se dostanou maximálně do autokempu Bučnice poblíž skalního města v Teplicích, dál do Adršpachu už není cesta průjezdná. Řidiči v oblasti musí využít objížďku dlouhou 25 kilometrů.