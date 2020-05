Olomoucká radnice se už tři roky schovává pod lešením. Vrací se na ni stovky let staré prvky

Stavbu radnice s kupeckým domem povolil Olomouci výsadou z roku 1378 moravský markrabě Jošt Lucem­burský. Původně se jednalo o dřevěnou stavbu, která byla připravena k užívání v rozmezí let 1410–1411. Radnice sloužila jako věznice, mučírna, zbrojnice a také jako tržnice. Kolem roku 1417 vyhořela.

S novou stavbou se začalo na prahu 20. let 15. století, tentokrát už z lomového kamene a na půdorysném rozvrhu, který zůstal zachován až do dnešní doby. Radnice doznala několik úprav, do dnešní novogotické podoby s renesančními prvky byla přestavěna na přelomu 19. a 20. století. Dokončena byla v roce 1904.