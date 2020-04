V Praze začala oprava Hlávkova mostu. Doprovází ji kolony

Celková rekonstrukce v budoucnu

TSK připravuje celkovou rekonstrukci dopravně velmi vytíženého Hlávkova mostu. Náměstek primátora pro dopravu Adama Scheinherr (Praha sobě) uvedl počátkem roku, že letos bude dokončena dokumentace a město začne hledat zhotovitele. Během dalších dvou let by již měla rekonstrukce probíhat.

Železobetonový Hlávkův most se sestává z více konstrukcí, starší část je z let 1909 až ⁠1912, novější z let 1958 až 1962. Mimoúrovňová křižovatka v Holešovicích, která na Hlávkův most navazuje, vznikla v 70. let při výstavbě magistrály a nového úseku metra. V současnosti slouží most pěším, silniční dopravě a tramvajím. Donedávna jeho konstrukcí vedly i inženýrské sítě, ty ale již byly přeloženy do nového kolektoru vyraženého pod Vltavou.