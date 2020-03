Bourání Hlávkova mostu v Praze není nutné, ukázala diagnóza. Výjimkou je část u Vltavské

Hlávkův most v Praze je 13. mostem od jihu města a slouží pro silniční a tramvajovou dopravu. Železobetonová konstrukce byla stavěna ve dvou etapách, v rozmezí let 1909 - 1912, most se otevřel 6. února 1912. O další část se rozšířil v letech 1958 až 1962.