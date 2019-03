Most Legií i ten Hlávkův se zčásti uzavřely. Odborníci zjišťují, v jakém jsou stavu

Kvůli měření je o víkendu pražský Hlávkův most přes řeku uzavřen ve směru z Holešovic do centra. Auta jezdí v obou směrech ve zbylých dvou pruzích. Uzavřen je také jeden z nájezdů na most, a to od nábřeží Kapitána Jaroše ve směru do centra.

Práce na mostu jsou podle Technické správy komunikací (TSK) naplánované na celý duben. Další zkoušky se uskuteční od 2. do 6. dubna v nočních hodinách, takže provoz nijak neomezí, uzavřen bude pouze chodník ve směru do centra.

V pondělí 1. dubna začnou na mostě vrtné práce, které dopravu omezí pouze v místě vrtu, kde auta pojedou přes tramvajový pás. O víkendu 6. a 7. dubna pak při vrtu na konstrukci nad plavební komorou povede doprava asi ve dvacetimetrovém úseku pouze jedním pruhem. Celková diagnostika Hlávkova mostu začala loni v létě, jeho oprava by mohla začít do dvou let.

Most Legií čeká vrt do jedné z podpěr

Dopravní komplikace působí lidem v Praze také diagnostika mostu Legií. V sobotu po něm nejezdí tramvaje vůbec a namísto nich po kolejích projíždí auta ve směru od Národní třídy. V opačném směru se práce automobilového provozu nemají dotknout a přes most se bez problémů mohou dostat také pěší.

Výluka se týká linek 9, 22 a 23. Už v neděli se tramvaje na most vrátí, společně s nimi po kolejích budou jezdit i auta.