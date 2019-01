Počet pražských mostů ve velmi špatném stavu narostl. Už jich je přes čtyřicet

Technici teď dokončují předepsané prohlídky za loňský rok, v šestém stupni ze sedmi je zatím 42 mostů. Ne vždy se ale jedná o problém na konstrukci celého mostu. „To, co člověk vnímá jako jeden most, je často z technického pohledu několik samostatných mostních objektů,“ vysvětluje Lišková. Příkladem je Libeňský most, který je ve skutečnosti soumostím šesti na sebe navazujících samostatných mostů.