Podzemní štoly za Kuřimí zachránily za války mnoho životů. Květoslava Domincová je jednou z posledních pamětnic

Když začala druhá světová válka, bylo Květoslavě Domincové deset let. Jako dítě počátek války prožívala celkem klidně. Tamní pobočka brněnské Zbrojovky se ale na konci války stala terčem spojeneckého bombardování. Od poloviny roku 1944 letecké poplachy budily místní obyvatele denně až do konce války. „Měli jsme doma ve sklepě malý kryt. Otec dělal u dráhy, tak měl možnost koupit staré pražce. Dali jsme je od jedné stěny ke druhé a tam jsme si vždycky vlezli,“ vzpomíná Domincová.

Podzemní město ve štolách

Lidé se už do zničeného areálu Zbrojovky nevrátili. Při intenzivních náletech, v dubnu roku 1945, se hromadně ukryli ve štolách, kde přečkali až do konce války. „Té štole jsem hodně vděčná. Už jenom ten strach v noci, když houkali a bombardovali. Dokonce když jsme byli ve štolách a padlo pár bomb na Zárubu, tak se to s námi všecko otřáslo a popadalo pár kamínků. Ale jinak to bylo v pořádku,“ přiblížila pamětnice.

Ve štolách vzniklo doslova podzemní město se společným zásobováním potravinami. Lidé vařili venku. Ti, kteří měli hospodářství, donesli vejce a další potraviny. „My jsme byli hned na kraji ve druhé štole. Jako dětem nám to bylo fuk, hlavně že na nás nic nepadalo. Courali jsme se před štolou, a když zazněl poplach, honem jsme se utíkali schovat,“ vzpomíná Domincová.