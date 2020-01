Vlaky mezi Kolínem a Prahou bývají ráno přeplněné. Dráhy o tom ví, další spoje přidat už nemůžou

Ve všední den ráno mohou cestující mezi Kolínem a Prahou využít celkem sedmnáct rychlíků, a to mezi šestou a devátou hodinou ranní. Jenže většinou jsou plné. Pro cestující, kteří mají například čtvrtletní jízdenku, to znamená, že si většinou nesednou, a to ani když se vyhnou dálkovým spojům z Moravy či Slovenska.

Přiznávají to i České dráhy. „Zájem o cestování vlaky mezi Kolínem a Prahou postupně roste. Vývoj poptávky samozřejmě průběžně sledujeme a snažíme se tomu přizpůsobit nabízenou kapacitu. Je ale také pravda, že kapacita železniční infrastruktury je tady velmi vytížená. Zavedení dalších nových vlaků může být problematické i z tohoto důvodu,“ uvedl mluvčí ČD Radek Joklík.

To potvrzuje také správce železnice. „V ranní špičce je v tomto úseku trať na hraně své kapacity, kdy například mezi stanicemi Český Brod – Praha-Libeň mezi sedmou a osmou hodinou ranní projede 27 páru vlaků,“ řekl mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

Jedním z řešení je vybudování vysokorychlostní tratě mezi stanicemi Praha - Běchovice a Poříčany, která by kapacitně původnímu koridoru odlehčila. Správa železnic předpokládá, že územní řízení k této trati proběhne až na přelomu let 2021 a 2022.

Do té doby musí cestující z Kolína do Prahy řešit svoji situaci jinak. „Buď vyrazit na vlak dřív, nebo naopak později dopoledne. Anebo si připlatit za místenku,“ vyjmenoval Karel Kovanda, který do Prahy dojíždí každý den.