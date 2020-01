Kvůli Blance padla žaloba. V Holešovičkách není k žití, říká místní spolek

„I když se současná koalice zavázala tento problém řešit, tak kolaudací Blanky a již několikátým odložením studie o zahloubení naší ulice, spíš dokládají, že to pro ně priorita není. Přemýšlíme, co dál, u této dopravní stoky není k žití,“ dodává.

Na množství aut si stěžují místní obyvatelé několik let. „Situace je neúnosná, denně touto ulicí projede sto tisíc aut, když jdu s dětmi ven, tak musím překonat čtyřproudou dálnici, a poté v neuvěřitelném hluku a smradu čekat kvůli permanentní zácpě někdy i 20 minut, než přijede autobus. Můžeme větrat jen v poledne, nebo v noci, a to maximálně hodinu,“ líčí muž žijící v blízkosti silnice.

„U mladších dětí se projevují časté infekty horních cest dýchacích, nejmladší dítě je v péči plicní ambulance s trvalou léčbou. Rodiče si musí brát každý rok volno, aby s dětmi mohli odjet na léčebný pobyt do lázní, v průměrné délce šesti týdnů,“ píše se v žalobě, kterou podal spolek Holešovičky pro lidi už před Vánoci.

Spolek upozorňuje na to, že součástí projektové dokumentace byly podmínky na dokončení městského okruhu a také na snížení emisí a hluku v ulici V Holešovičkách.

„Nechceme, aby byla Blanka uzavřena, jde nám jen o to, aby magistrát respektoval stavební řízení a pomohl lidem žijícím v této lokalitě. Bojíme se, že při naší nečinnosti by šlo o vznik nebezpečného precedentu do dalších dopravních staveb,“ říká předseda spolku Holešovičky pro lidi Michal Trník.

Od žaloby se distancoval pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě): „Žaloby na kolaudační souhlasy jdou za orgánem, který je vydal, tedy za odborem pozemních komunikací a drah. My za hlavní město nemáme důvod pochybovat o tom, že nebyly vydané s platnou legislativou.“

S tím ale nesouhlasí autorka žaloby, advokátka Petra Humlíčková. „Žaloba je podána na magistrát jako celek, jelikož se jednalo o poslední instanci, která rozhodnutí vydala. Proti kolaudaci se nedalo odvolat, protože toto rozhodnutí bylo bez vymezených účastníků, z tohoto důvodu jsme podali žalobu dle precedentu Nejvyššího správního soudu. Navíc u správních věcí není žalobce povinen vymezovat žalovaného,“ tvrdí advokátka.