Domov pro seniory v Novém Městě nad Metují končí. Nesplňuje protipožární opatření

Nouzové stěhování v Novém Městě nad Metují už začalo. Důchodkyně Jasna Faltová putuje do jiného sociálního zařízení ve městě, další seniory čeká delší cesta v rámci regionu. Někteří by v objektu Metuj chtěli zůstat, jeho majitelka Marcela Hrubá ale nezískala registraci.

„O změnu užívání paní Hrubá požádala, nicméně dosud ke schválení této změny užívání nedošlo. Mimo jiné proto, že objekt nesplňuje požárně bezpečnostní řešení,“ vysvětluje náměstek královéhradeckého hejtmana Vladimír Derner (KDU-ČSL). Bývalému hotelu chybí například protipožární dveře pokojů.

„Pokud nesplňuje zákonné podmínky, nemůže fungovat,“ konstatuje Jiří Vitvar z odboru sociálních věcí královéhradeckého krajského úřadu.

Hasiči připravují legislativní změny ohledně protipožárního zabezpečení už delší dobu. Stanovit chtějí jasná pravidla pro daná zařízení, například hlásiče by měly být povinné. Má to ale svá úskalí – kromě potřebných financí jsou to pravidelné kontroly, v některých budovách je složité hlásiče instalovat, vysvětluje náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR František Vavera.