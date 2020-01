Zabezpečení domova, kde při požáru zemřelo osm lidí, bylo podle starostky Vejprt nadstandardní

V domově pro zdravotně postižené vyhořela společenská místnost. Další dvě místnosti jsou lehce prohořelé, ale nejsou zničené. Celý objekt je zakouřený a mokrý.

„Domov pro klienty jsme z hlediska požárního, podle mého názoru, měli vybaven nadstandardně. Bohužel požární čidla jsme měli umístěna jen na toaletách, kam klienti chodili kouřit, a vyhodnotili jsme, že by tam bylo největší riziko požáru, který vznikl jinde,“ uvedla starostka Vejprt Jitka Gavdunová.

Starostka uvedla, že v minulosti se několikrát stalo, že klienti se pokoušeli objekt zapálit. „Náš personál nemá šanci to ohlídat,“ uvedla starostka. „V zákoně není, že bychom měli mít protipožární čidla. My jsme si je dali jako něco navíc,“ dodala. „Klienti si mohou dovolit úplně všechno, volně se mohou pohybovat, přijdou se sirkami a zapalovači. Požáry jsme v minulosti podchytili. Bylo by se potřeba zaměřit na to, že taková benevolence vůči lidem, kteří jsou na tom mentálně od šesti do dvanácti let, by taky neměla být,“ zmínila.