Pozor na paniku a sníženou schopnost sebekontroly. Hasiči se připravují na zásahy, jako byl ten ve Vejprtech

V době tragického požáru bylo uvnitř pětatřicet klientů domova a tři jeho zaměstnanci. Všichni klienti byli dospělí muži s mentálním hendikepem, podle zaměstnanců domova jsou na úrovni šesti až dvanáctiletých dětí. Dostat je z hořícího domova bylo proto podle hasičů velmi náročné.

Někteří klienti totiž v plamenech nechtěli nechat své věci. „Mají vztah k věcem, které tam mají, ty se k sobě snaží připoutávat. Stojí, neví si rady, je třeba je vyvádět. Nejde to tak, že by utíkali sami, je to pro ně obrovská zátěž, obrovský stres. A to platí i pro zasahující hasiče i zaměstnance a hlídku policie,“ popsal komplikace nedělního zásahu jeho velitel Josef Bauer.