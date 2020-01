Praha má dokázat, že se Slovanskou epopejí zachází poctivě. Návrat obrazů letos očekává Moravský Krumlov

Spor o Slovanskou epopej stále není u konce. Hlavní město musí podle rozhodnutí soudu dokázat, že dílo malíře Alfonse Muchy vlastní v dobré víře a zachází s ním poctivě. Bez ohledu na to pražští zastupitelé loni na podzim schválili záměr, že by se epopej měla dočasně vrátit do Moravského Krumlova. Zámek projde úpravami za třicet milionů korun, aby se v jeho prostorách mohla díla už letos v létě vystavovat. Zůstat by tam měla příštích pět let.