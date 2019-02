Muchův vnuk podporuje dočasný návrat Slovanské epopeje do Moravského Krumlova

John Mucha vede s Prahou spor o vlastnictví díla. Nedávno ale požádal o odložení soudního jednání. „Právní zástupci magistrátu a Johna Muchy by se měli v nejbližší době potkat a zkusit vyjednat dohodu. Tedy vlastně dojít k tomu, že by se ten celý soudní spor ukončil,“ řekla pražská radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě). „Mě ten soudní spor vůbec netěší. Jsem s vedením Prahy připraven jednat,“ řekl John Mucha.

„Já to beru jako pozitivní krok a doufám, že se Moravskému Krumlovu podaří udělat vše, aby mohl na zámku epopej umístit. Já to podporuju,“ reagoval John Mucha na zprávu o tom, že Praha souhlasila s dočasným umístěním díla jeho dědečka Alfonse Muchy na zámku v Moravském Krumlově.

Mucha chce pomoci sehnat peníze

Moravský Krumlov musí do konce dubna sehnat třicet milionů korun na to, aby vytvořil pro epopej v zámeckých prostorách vhodné podmínky. Přispět by mělo město, kraj i ministerstvo kultury. „Je to reálné. Zastupitelstvo města bude jednat o penězích v pondělí, Jihomoravský kraj na nejbližším zasedání zastupitelstva a podporu máme i u ministra kultury, se kterým jsem hovořil,“ řekl starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09).

Pomoci je připraven i John Mucha. „Já mohu pomoci přes kontakty v cizině, jsem připraven udělat, co mohu,“ řekl.

Pro obrazy je nutné zajistit trvalou teplotu v rozmezí 18 až 20 stupňů Celsia, vlhkost 45 až 55 procent s minimálním denním výkyvem a správné nasvícení. Také je nutné ochránit obrazy proti požáru i případné krádeži či poničení.