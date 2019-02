Mucha opisuje kruh. Praha nabídla Moravskému Krumlovu dočasný návrat epopeje

Nabídka a případná dohoda má zmírnit spory, které se mezi Prahou a Moravským Krumlovem táhnou několik let. „Slovanská epopej patří mezi kulturní symboly této země. Hádat se a soudit kvůli ní je ostuda a nesmysl. Proto jsme začali se všemi stranami vstřícně jednat a já doufám, že brzy dojdeme k rozumnému řešení,“ uvedla pražská radní Hana Třeštíková (Praha sobě).

Pro obrazy je podle vedení hlavního města nutné zajistit trvalou teplotu v rozmezí 18 až 20 stupňů Celsia, vlhkost 45 až 55 procent s minimálním denním výkyvem a správné nasvícení. Rovněž je nutné ochránit obrazy proti požáru i případné krádeži či poničení. S výjimkou zabezpečení ovšem podle vedení metropole není v Krumlově momentálně nic z uvedeného k dispozici – a zámek nemá ani odpovídající vytápění či chlazení.

Krumlov chce pražské podmínky splnit

Vyměřená lhůta na sehnání peněz, které by moravskému městu umožnily Muchův cyklus opětovně vystavit, běží do konce letošního dubna. Pokud Moravský Krumlov finance v řádech desítek milionů získá, metropole bude pokračovat v jednání o vystavení obrazů. Pokud by Krumlov podmínky splnil, zamířila by epopej zpátky na Znojemsko zhruba na pět let.

A město o plátna zájem má; podle starosty Tomáše Třetiny (TOP 09) přípravu výstavních prostor zajistí a garantované financování do termínu předloží včas: „Jednáme s vedením Prahy od komunálních voleb a jsou to velice solidní jednání. Epopej bude ve východním křídle v rytířském sálu. Zajištění osvětlení, klimatizace a topení bude stát třicet milionů korun.“

Rytířský sál už rekonstrukcí prošel a podle starosty proto chybí jen vybavení nutné k vystavovaní. Na třicetimilionovou investici se má město složit s krajem a ministerstvem kultury. „Předpokládám, že příprava zabere rok, takže by byla epopej v Krumlově od příštího roku,“ uvedl Třetina.