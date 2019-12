Kraj pošle Moravskému Krumlovu miliony na úpravu zámku. Kvůli Muchově epopeji

Epopej pro 50 tisíc návštěvníků 300 dní v roce

Soubor pláten by mohl být k vidění od června nebo července. Krumlov chce epopej vystavovat celý rok, podle Třetiny asi 300 dní v roce. V minulosti lidé mohli v Krumlově vidět epopej od dubna do konce října.

„Vidělo ji asi tak 25 tisíc lidí za půl roku. Městskému kulturnímu středisku to přinášelo dva až tři miliony korun. Nyní chceme, aby za rok epopej vidělo 50 tisíc lidí,“ uvedl Třetina. Po odvezení Muchových obrazů podle něj skončil například hotel Epopej, v němž je nyní ubytovna, nevyužitý je i sál.

Cyklus obrazů tvoří dvacet velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze. Od roku 2010 je epopej kulturní památkou. Do roku 2011 byly obrazy zhruba 50 let v Krumlově, v roce 2011 je tehdejší vedení Prahy nechalo odvézt. Nyní jsou v depozitáři Galerie hlavního města, protože je Praha nemá kde vystavovat.