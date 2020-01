Jižní Morava 2020: návrat Slovanské epopeje. Vyjet by měl i první vlak v krajských barvách

Nové vlaky, které se rozhodl Jihomoravský kraj nakoupit a pak pronajímat dopravcům se musí nejdřív vyrobit. Všech třicet sedm by mělo jezdit do dvou let. První si budou moci lidé prohlédnout ale už letos. „Vozidlo v barvách Jihomoravského kraje by mohlo být představeno v druhé polovině roku. Buď bude nasazeno na linky S2 a S3 a bude v provozu, nebo bychom ho přistavili na hlavní nádraží, aby Jihomoravané mohli do vlaku nahlédnout,“ řekl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Hanák (ČSSD).

Na železnici se letos cestující dočkají od prosince nových přímých vlaků z Brna do Hustopečí díky dokončené elektrizaci tratě ze Šakvic do Hustopečí a začne léta odkládaná elektrizace tratě z Brna do Zastávky, která bude nově dvoukolejná. Lidé tak nebudou muset jezdit autobusy, jejichž jízdní řád narušuje často zablokovaná dálnice.

V dubnu končí letecká linka do Berlína

Jihomoravský kraj stále hledá provozovatele nové linky na brněnské letiště. Loni odtud přestala létat pravidelná linka do Mnichova a letos v dubnu skončí i linka do Berlína. „Ta jednání nejsou jednoduchá, v loňském roce zkrachovalo devět leteckých společností, ale jednáme s dalšími a já věřím, že se nám do konce volebního období podaří nějakou novou linku přivést,“ doufá hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek (za ANO).