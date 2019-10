Slovanská epopej se vrátí do Moravského Krumlova. Schválili to pražští zastupitelé

Důvodem pro opětovné vystavení Slovanské epopeje v Moravském Krumlově, kde byla plátna po desítky let, je podle pražského vedení skutečnost, že v hlavním městě zatím nejsou vhodné prostory, kam by bylo možné je natrvalo umístit.

„Prověřovala jsem od listopadu 2018 stav epopeje, jejíž část byla vystavena v Praze a druhá v Brně. Bylo jasné, že je nutné mít plán, co s ní dál,“ řekla na jednání zastupitelstva radní Hana Třeštíková (Praha Sobě) s tím, že vystavení v Krumlově bude dočasné. Již dříve uvedla, že by měla být plátna na Moravě prozatím na pět let, ale možná zůstanou i déle, pokud se nepodaří zajistit vhodné prostory pro trvalé vystavení v metropoli.

O osudu epopeje debatovali pražští zastupitelé téměř tři hodiny. Proti jejímu návratu na Moravu argumentoval například předseda městské kulturní komise Jan Wolf (KDU-ČSL/Spojené síly).

Upozornil, že má cyklus obrazů hodnotu pět až deset miliard korun. „Město si nemůže dovolit hazardovat s kulturní památkou,“ řekl. Domnívá se, že rozhodnutí může ovlivnit soudní spor o vlastnictví mezi městem a příbuzným malíře Johnem Muchou v neprospěch Prahy. Opoziční zastupitel Patrik Nacher (ANO) potom řekl, že se přestěhování epopeje stane symbolem současné koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil.

Na Zbraslav ne

Předsedkyně zastupitelského klubu ODS Alexandra Udženija během debaty vyzvala primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), aby udělal vše pro to, aby zůstala plátna v Praze. Hřib však zapůjčení do Moravského Krumlova před zastupiteli podpořil stejně jako lídr koaličních Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09). „Pro nás by mělo být hlavním kritériem, aby umělecké dílo bylo vystaveno,“ podpořil Pospíšil Třeštíkovou.

Nakonec hlasovalo pro vystavení Slovanské epopeje v Moravském Krumlově 36 zastupitelů, proti jich bylo 20 a dva se zdrželi. Opoziční návrh, aby místo krumlovského zámku byla epopej vystavena na zámku zbraslavském, neprošel.

„Mám obrovskou radost, že se podařilo naplnit přání Alfonse Muchy a Slovanská epopej bude opět vystavena veřejnosti. O to větší radost mám, že tomu tak bude právě zpět v Moravském Krumlově, který má lví podíl na její celkové záchraně. Na plátna jsme připraveni,“ uvedl krumlovský starosta Tomáš Třetina (TOP 09).

Plátna Slovanské epopeje jsou od návratu z Tokia, kam je Praha v minulosti zapůjčila, v depozitáři městské galerie, loni byla u příležitosti stého výročí republiky alespoň část z nich vystavena v Praze a Brně. V Moravském Krumlově bude podle dřívějších vyjádření starosty Třetiny k vidění celý cyklus od června nebo července příštího roku.