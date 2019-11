Konec letecké linky Brno-Berlín. Od jara zůstanou jen dva pravidelné spoje

Podle mluvčího Letiště Brno Jakuba Splavce nenaplnila linka očekávání ani z jedné strany a ani další provoz by zřejmě nevedl ke zlepšení. Brnu tak i přes dlouhodobé snahy o zavedení nových linek zbývají jen dvě, do Bergama a do Londýna. Obě provozuje taktéž Ryanair.

Linka do Berlína začala létat letos v dubnu dvakrát týdně a zástupci Letiště Brno si od ní slibovali do konce roku 25 tisíc cestujících. Ryanair linku zrušil i přesto, že už prodával letenky na příští letní letový řád, nakonec však poletí naposledy 28. března. Cestujícím, kteří chtěli letět později, vrátí peníze.