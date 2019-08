Brněnskému letišti se nedaří domlouvat nové linky. Přesvědčit dopravce mají data z vyhledávače

Aby se podařilo dovést do Brna další linky, spojilo vedení Letiště Brno síly s prodejcem letenek Kiwi.com. Získává od něj data o vyhledávání, která slouží jako podklady pro jednání a jako argument, že je z vybraných destinací zájem létat do Brna. „Letecké společnosti chápou, že chtějí lidé z Brna létat do Říma, Paříže či Barcelony, ale nechápou, proč by cizinci z těchto regionů měli létat do Brna. A data od Kiwi.com mohou pomoci je přesvědčit,“ řekl předseda představenstva letiště Milan Kratina. Brno je nejčastěji v hledáčku cestujících ve Velké Británii, Německu, Itálii, ale i Rusku. Internetový server zkoumal data skoro rok a půl. Například v Moskvě si Brno do vyhledávače zadalo přes 150 tisíc lidí, to je hned 300 denně. Na letišti je nový infostánek pro zahraniční turisty

Na brněnské letiště létají tři pravidelné linky: Berlín, Bergamo a Londýn. Centrála cestovního ruchu jižní Moravy a TIC Brno pro návštěvníky z ciziny zřídily na letišti mezi příletovou a odletovou halou nový infostánek. „Chceme lidem, kteří přiletí na jižní Moravu nebo do Brna, zajistit prvotní informace o tom, co by tady mohli zhlédnout. Myslím si, že ten infostánek je velmi dobře vybaven a zájem je skutečně velký,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek (ANO).

Linku do Mnichova zatím nikdo provozovat nechce Za uplynulý rok a půl se objevily dva klíčové problémy komplikující vyjednávání, a to uzemnění letadel Boeing 737 MAX a krachy leteckých společností. „Ty, které zůstaly, tak obsazují primárně linky, které zanikly a byly perspektivní,“ vysvětlil Milan Kratina. Jihomoravský kraj vypsal také výběrové řízení na nového dopravce, který by měl létat znovu do Mnichova po zkrachovalé společnosti bmi regional, nikdo se však nepřihlásil. Přesto chce kraj dál usilovat o dopravce, který by se do nového výběrového řízení přihlásil a létal do Mnichova jedenáctkrát týdně v letech 2020 až 2024.