Brno má opět tři pravidelné letecké linky. K Londýnu a Milánu přibyl Berlín

Podle jihomoravského hejtmana Bohumila Šimka (ANO) je berlínská linka solidní náhradou za mnichovskou, aby lidé mohli létat z Německa dále. „Věřím, že se podaří dojednat i vznik dalších linek nejen pro podnikatele, ale i turisty nebo studenty,“ uvedl hejtman.

Linka do Berlína poletí vždy v úterý a v sobotu v odpoledních hodinách. Počet odletů z Brna během týdne se tak mimo turistickou sezonu zvýší na dvanáct. „Byli bychom rádi, abychom na berlínské lince ročně odbavili pětadvacet tisíc cestujících, což je zhruba pět procent všech, kteří letištěm projdou. Cena letenky se pohybuje od dvou set padesáti do patnácti set korun,“ řekl vedoucí přepravního provozu Radek Lang.

Šimek: Letišti by slušelo deset linek

Letiště ročně odbavuje kolem půl milionu lidí. Do Londýna se létá denně, do Milána, respektive Bergama třikrát týdně. V letní sezoně z Brna létají také charterové lety do turistických destinací.

Hejtman Šimek věří, že se podaří obnovit i linku do Mnichova. „Kraj intenzivně jedná s Letištěm Brno a leteckými společnostmi, aby se podařilo obnovit linku do Mnichova,“ řekl. Podle něj by moravské metropoli slušelo deset linek, aby byla zajištěna návaznost na lety do dalších koutů světa.