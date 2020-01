Výrazná zpoždění i rušení spojů. Porucha troleje komplikuje železniční dopravu v Praze

V pražské příměstské dopravě způsobila porucha troleje problémy na linkách S1 a S2 do Kolína, S4 do Kralup, S7 do Berouna a S9 do Benešova. České dráhy musely kvůli problémům souvisejícím s poruchou troleje ve Vršovicích odřeknout například jeden pár vlaků mezi Karlštejnem a Berounem.

Další spoje byly zrušeny například mezi Milovicemi a Prahou nebo hlavním městem a Benešovem.

Problémy se týkají také několika rychlíků a expresů. Cestující v nich musí podle informací na webu Správy železniční dopravní cesty počítat i s více než hodinovým zpožděním. Vůbec největší zpoždění nabral ranní rychlík z Prahy do Luhačovic, který místo před pátou ráno odjel z hlavního nádraží až v osm hodin. Asi hodinu a půl byly zpožděné také ranní expresy z Prahy do Mnichova, Lince a Žiliny, které měly odjíždět kolem půl sedmé, ale podařilo se vypravit je rovněž až zhruba v osm hodin dopoledne.

ČD: Provoz se stabilizuje zřejmě až dopoledne

Problémy s trolejí ochromily podle webu Českých drah provoz na odstavném nádraží v Michli. Na tratě z něj nebylo možné vyvážet potřebné soupravy. Krátce před šestou hodinou ranní se podařilo výjezd z odstavného nádraží částečně obnovit a v sedm se již jezdilo bez omezení.

Nepravidelnosti v regionální i dálkové dopravě však podle Joklíka stále přetrvávají. „Nějakou dobu ale ještě potrvá, než se podaří všechny vlaky vyvézt, takže stabilizace dopravy bude trvat několik hodin,“ upozornil mluvčí drah.