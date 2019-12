Tři králové, kam se člověk podívá. Začne opět sbírka na pomoc seniorům či samoživitelkám

Desítky tisíc koledníků po celé zemi

Do ulic měst a obcí v celém Česku vyrazí 1. ledna zhruba 24 tisíc kolednických skupinek. V každé budou tři malí koledníci, kteří by měli mít i dospělý doprovod. Každá skupina koledníků bude mít kasičku, která musí být zapečetěna a také opatřena logem charity.

V olomoucké arcidiecézi vyjde do ulic kolem sedmnácti tisíc koledníků. Rekordní počet dobrovolníků bude letos na západě Čech. Do akce se zapojí až 1300 kolednických skupinek. Mělo by jít zhruba o čtyři tisíce dobrovolníků, které lidé potkají ve městech v Plzeňském, Karlovarském i v části Středočeského kraje.

V tamní diecézi letos lidé darovali rekordních pět a půl milionu korun. Nejvíce peněz se vybralo v Plzni, kde kasičky koledníků vydaly nakonec zhruba tři čtvrtě milionu. I na zápědě Čech míří vybrané peníze právě na podporu sociálních projektů v regionu.