Slaný má obchvat, uleví mu od deseti tisíc aut denně a řidičům od nebezpečných míst

Formálně sice ŘSD otevřelo obchvat Slaného již v úterý, první auta po něm ale projela až ve středu po osmé hodině ráno. První část přeložky silnice I/16 odvádí dopravu ze samotného Slaného a také místní části Blahotice a obce Vítov.

Až příští rok bude hotová druhá část stavby, díky které se tranzitní dopravy zbaví i v Luníkově a Ješíně. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla se silnice otevře v září.

O uskutečnění obchvatu se zasloužil i bývalý starosta Ivo Rubík, který zemřel v roce 2013, uvedl současný slánský starosta Martin Hrabánek (ODS). „Když jsem nastupoval do funkce místostarosty, on stál před – skoro bych řekl neřešitelným – problémem, kdy naše stavba vypadla ze seznamu prioritních staveb, a jemu se podařilo ji tam navrátit. Vím, že na tom usilovně pracoval,“ uvedl Hrabánek.

Po silnici I/16 přes Slaný jezdí denně deset tisíc aut včetně tří tisíc nákladních. Silnice prochází ve směru západ–východ severní částí středních Čech, začíná v Řevničově, kde se odpojuje od silnice Praha – Karlovy Vary, u Slaného se kříží s pražsko-chomutovskou silnicí I/7, u Velvar s dálnicí D8 a dále vede přes Mělník do Mladé Boleslavi, kde se setkává s dálnicí D10. Z Mladé Boleslavi pokračuje dále do Královéhradeckého kraje přes Jičín do Trutnova a na polské hranice.