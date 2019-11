Nejstarší na světě a mimořádně žádaná. Věstonická venuše opouští trezor jen zcela výjimečně

Sošku Věstonické venuše si veřejnost může prohlédnout jenom při vzácných příležitostech. „Za poslední dobu to bylo dvakrát, a sice v roce 2013 v Londýně u příležitosti výstavy Umění doby ledové: Zrození moderní mysli v Britském muzeu a podruhé v roce 2014 v rámci oslav 200 let muzejnictví v České republice ,“ řekla mluvčí Moravského zemského muzea v Brně Barbora Javorová.

„Nepamatuji si, že by se k nám do muzea někdy v historii dovezlo něco vzácnějšího i ze zahraničních muzeí.“

Omezený bude i počet návštěvníků, kteří mohou najednou vstoupit do místnosti, ve které bude soška vystavena. Podle Holáska by se mělo jednat o dvacet, maximálně 25 osob najednou. Přísně zakázáno bude i fotografování a natáčení exponátu.

Podle vedení muzea bude zájem o výstavu obrovský. Otevřeno tak bude prakticky neustále a to i ve dnech, kdy bývá muzeum za normálních okolností uzavřené. Prodloužila se i otevírací doba, bude od osmi hodin ráno do dvaadvacáté hodiny.

Dorazí i unikátní hlava Kelta

Sošku v úterý před půl dvanáctou hodinou vyzvedla ozbrojená policejní eskorta z Moravského zemského muzea v Brně, do historického ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci dorazila krátce po dvanácté hodině. Za necelé dvě hodiny už byla venuše ve speciální bezpečnostní vitríně v Handkeho sálu.

Krátce poté, co venuše výstavní prostory v olomouckém muzeu opustí, dostene se do vitríny další unikátní exponát, opuková hlava Kelta z Mšeckých Žehrovic. „Keltská hlava bude do Olomouce přivezena 28. ledna, vystavena bude do 9. února. Využijeme při tom mimořádných bezpečnostních opatření a zapůjčených speciálních vitrín, kterých jsou v republice pouze tři,“ uvedl Holásek.