Proti uhlí a chvaletické elektrárně. Na budovu Severočeské energetické vylezli aktivisté

Ačkoli svůj protest provedli aktivisté v Mostě, ve skutečnosti se jedná o východočeský spor o další fungování elektrárny Chvaletice. Tato tepelná elektrárna nedávno získala výjimku, která umožní její další provoz. „Chceme upozornit na to, co dělá Severní energetická, soukromá společnost, která vlastní kontroverzní elektrárnu Chvaletice a která si žádá o výjimky, aby mohla ještě více znečišťovat ovzduší. Zisk jde do soukromých rukou, ale změny klimatu a dopady neseme my všichni v České republice,“ řekla k vyvěšení transparentu na sídle Severočeské energetiky Veronika Dombrovská z hnutí Limity jsme my.

Samotná společnost se k protestu nechtěla vyjádřit. „Nebudu se vyjadřovat k chování vandalů a výtržníků,“ řekla mluvčí mateřské skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. Aktivisty označila za „fanatiky“, se kterými nemá cenu vést diskusi. Firma podle ní také bojuje za zdravé životní prostředí po svém. „Zatímco jedni porušují zákony a exhibují v médiích, my investujeme miliardy do ekologizace a přírodě blízké rekultivace,“ řekla. Dalším důvodem protestu byl podle hnutí prodej hnědouhelné elektrárny Počerady skupině Sev.en Energy. Z téhož důvodu obsadilo několik aktivistů na konci října rypadlo v lomu ve Vršanech na Mostecku. Akci ukončili zhruba po třech dnech.

Výjimka Severočeská energetická vlastní chvaletickou elektrárnu od roku 2013 poté, co se jí rozhodl zbavit ČEZ, protože šlo o jeden z jeho nejdražších zdrojů. Současný vlastník chce elektrárnu provozovat do roku 2029. Aby bylo možné zachovat ji po roce 2021, vydal Pardubický kraj v létě výjimku na budoucí evropské limity emisí rtuti a oxidů dusíku. Ministerstvo životního prostředí ovšem rozhodnutí kraje zrušilo. Hejtman Martin Netolický (ČSSD) poté prohlásil, že by chtěl, aby se dále rozhodovalo jinde, krajský úřad nově považuje za podjatý. Elektrárna Chvaletice uvádí, že je třetím největším výrobcem elektřiny v České republice s desetiprocentním podílem na českém trhu výroby elektrické energie – loni její bloky vyprodukovaly 4,7 TWh. Zároveň je třetí největší tepelnou elektrárnou v Česku, její čtyři bloky mají celkový výkon 800 megawattů. Vznikla mezi lety 1973 a 1979.