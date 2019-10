Strakonice se chystají na volební kampaň. Podmínky opět vyvolávají kritiku

Lídr hnutí Změna pro Strakonice Karel Jánský i jiní zástupci opozice loni kritizovali, že Strakonická Veřejnost zaplnila lampy svými inzeráty. Letos se jich vzdala, podle Oberfalcera proto, aby ji kritici nenapadli, že jako dosud vládnoucí hnutí si vyhradilo lepší místa. Ve městě je asi tři tisíce sloupů veřejného osvětlení.

Nájemné na sloupech lamp a zábradlích bude 20 korun plus DPH za metr čtvereční a den. Nejdelší možný nájem je 29 dní, smlouvy se budou uzavírat ústně. To kritizoval Jánský, podal kvůli tomu stížnost na radní, a to kvůli možné korupci. Je nepřípustné, řekl, aby někdo určoval stranám ústně, kde mohou mít reklamy.

„Vadí mi korupční prostředí a netransparentnost. Pokud existuje ústní dohoda, která záleží na zaměstnancích města v situaci, kdy neexistuje ve Strakonicích tajemník, tak zaměstnanci podléhají starostovi města, lídru Strakonické Veřejnosti. Mně jde jenom o to, aby ty podmínky byly rovné,“ řekl Jánský.

Právě Jánský podal loni stížnost kvůli neregulérnosti voleb, Ústavní soud nakonec nařídil, že se budou volby letos 14. prosince opakovat.

V opakovaných komunálních volbách ve Strakonicích bude kandidovat deset stran a hnutí. Kandidují Strakonická Veřejnost, ANO, trojkoalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, Volba pro město, KSČM, Jihočeši 2012, SPD, Trikolóra, Změna pro Strakonice a Národní obroda. Loni šlo do voleb čtrnáct stran a hnutí.