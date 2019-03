Strakonice zavedly MHD zcela zdarma. Populismus, zlobí se kritici

„Přistoupilo se k tomu, že městská hromadná doprava bude pro všechny občany města zadarmo. Většina lidí dnes, a existuje na to studie, jezdí tak, že je jeden člověk v autě. Snažíme se a doufáme, že se automobilová doprava do zaměstnání aspoň trošičku přesune do této polohy,“ vysvětluje místostarosta Josef Štrébl (Volba pro město).

Udělat vstřícný krok

„Hlavní důvody jsou v podstatě dva. Je to ekologie a parkování,“ shrnuje místostarosta. Město zatím nemá data, kolik lidí MHD využívá. „Já si nemyslím, že městskou dopravou jezdí až tolik občanů. Většinou to právě využívají školáci a důchodci. Chceme udělat vstřícný krok vůči občanům, kteří jsou věkově mezi,“ pokračuje Štrébl.

MHD zdarma byla schválena coby součást letošního rozpočtu. Dotace na městskou dopravu kvůli tomu stoupla z 6,9 milionu na 8,2 milionu korun. „Rozdíl je 1,3 milionu, takže předpokládám, že to není rozhodující moment, který by narušil rozpočet,“ počítá místostarosta. „V rozpočtu, který má přes půl miliardy, to nejsou až tak velké peníze,“ dodává.

MHD ve Strakonicích, jež mají 23 tisíc obyvatel, má celkem pět linek. Jízdné zdarma bude v prvním pásmu, jež pokrývá většinu území města, druhé pásmo je v oblasti Střela - Katovice, kde se nadále platí jízdné.

Opoziční kritika

Rozhodnutí o MHD zadarmo má však také svoje kritiky. „Nejde jen o hromadnou dopravu, ale současná radniční koalice se vydala cestou vyvolávání dojmu, že v našem městě bude za chvíli zdarma téměř vše,“ uvedl bývalý starosta a nynější opoziční zastupitel Pavel Vondrys (Jihočeši 2012). Jako příklad dává snížení plateb za odpady a tvrdí, že v souhrnu budou peníze v rozpočtu města chybět.

K úbytku aut v centru města podle něj navíc stejně nedojde, protože střední věková kategorie je zvyklá dopravovat se autem.

Strakonice nejsou první

Strakonice nejsou ve svém rozhodnutí nabídnout dopravu zdarma první, a to ani na jihu Čech. V roce 2016 začalo v Třeboni jezdit 6 linek MHD s tím, že využívání služby předpokládá pouze zakoupení ročního průkazu za 50 korun pro žáky a 100 korun pro dospělé, jehož prodloužení o rok stojí symbolickou korunu. Průkaz má především monitorovat zájem o MHD.