Architekt představil novou podobu paláce Savarin v centru Prahy. Komplex má stát deset miliard

Budoucí podobu historických budov v centru Prahy, které jsou spojené s palácem Savarin a tvoří komplex poblíž Václavského náměstí mezi ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou a Panskou, v pátek v Praze představil britský architekt Thomas Heatherwick. Investor chce ještě do konce letošního roku začít s rekonstrukcí paláce Savarin tak, aby skončila v roce 2021. Celý projekt by měl být dokončen do konce roku 2022.