Architekt by měl myslet na to, aby se lidé cítili příjemně, říká designér Heatherwick

Jaký je to pocit, když jdete Londýnem a vidíte svůj červený doubledecker? Řeknete si – to se povedlo, anebo už to berete jako normální věc?

Já si myslím, že každý architekt je vždycky motivován hlavně tím, že chce, aby věci byly hezčí, a když jsem vyrůstal v 70., 80. letech, tak jsem právě v těch doubledeckerech jezdil do školy a ony byly čím dál ošklivější, prostě stárly. V 50. letech to bylo designováno speciálně pro Londýn. Chtělo to opravdu lásku pro detail, aby to bylo něco, co je ke cti, důstojnosti cestujících.

V té předchozí době šlo úředníkům jenom o to, aby dostali tolik a tolik lidí z jednoho místa na jiné místo, a vůbec nemysleli na to, že někdo v tom autobuse musí strávit třeba 40 minut cestou tam, 40 cestou zpátky. 80 minut denně po 30 let celý váš život. (…)

Lidé se dívají ven směrem z autobusu, ale dívejme se také dovnitř. Podívejme se například, jak v autobuse vypadá osvětlení. Někdy to vypadá jako zářivky, které jsou v nějakých kurnících. Takže jsme si říkali, proč tam nemá být osvětlení, které by bylo příjemné pro člověka.

Takže se vám ten autobus teď líbí?

Ano, je to vzrušující, věci se zlepšují a mám možnost to dělat, a to je příležitost pro designéra. Myslím si, že to město můžeme prostě humanizovat, zlidštit svět kolem nás, ať jsou to školy, ať jsou to nákupní střediska, ten digitální svět. Musíme ho vrátit lidem.

Vaše studio sídlí v Londýně, který se teď stal centrem brexitu. Vy jako autor, architekt a designér, který pracuje po celém světě, máte strach z odchodu Velké Británie z Unie, nebo jste už takový kosmopolita, že tohle jde úplně mimo vás?

Já si myslím, že jsou tam dva aspekty. Symbolika a potom moje rodina, protože moji prarodiče pocházeli z nacistického Německa, byli to uprchlíci, čili my si myslíme, že bychom se měli vzít za ruce a nebojovat spolu. Je to strašně silná myšlenka. Je strašně smutné, když se věci rozpadají.

Pracuje u nás 250 lidí a většina se jich nenarodila v Anglii nebo v Británii. Moje primární starost je, aby ten fenomenální talent, který se nahromadil mezi spolupracovníky mého studia, aby to drželo dohromady. Udělali jsme strašnou spoustu věcí a je spousta architektů, spousta umělců, designérů v Británii, kteří se obávají, co se stane dál.

Takže si říkám, že snad nebude vláda tak hloupá, aby těmhle lidem bránila pokračovat ve jejich práci. Aby například pracovali pro Británii z jiné země. Jakožto architekt, jakožto designér musím být velmi optimistický. Já věřím, že možná jsou to hloupé politické časy, ale nakonec snad přece jenom tak hloupí nebudeme. Doufám. Snad se nám podaří, aby ty věci fungovaly, snad z toho něco vytěžíme.