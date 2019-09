Více ryb i zeleniny. Olomoucká nemocnice vaří zdravěji, pacienti mají na výběr ze tří jídel

V první etapě se projekt zaměřuje na zkvalitnění pokrmů a také na zvýšení úrovně služeb souvisejících se stravováním. „Pocit ze samotného pobytu v nemocnici včetně kvalitní stravy zcela jistě spolurozhoduje o výsledcích léčby. Našim pacientům chceme poskytovat co nejvyšší kvalitu péče i komfortu a oblast stravování k tomu nepochybně patří,“ řekl ředitel nemocnice Roman Havlík.

S jídlem byla spokojena jenom polovina pacientů

Podle hlavní sestry olomoucké nemocnice Andrey Drobiličové je strava jednou z častých oblastí, kterou pacienti nemocnicím doporučují změnit. „Spokojenost pacientů se stravou v rámci loňské ankety Nemocnice roku potvrdilo 51,6 procenta dotázaných. Na výsledky této ankety reagujeme projektem zaměřeným na zvýšení kvality stravy,“ řekla.

Výběr ze tří alternativ vždy nabídne i jedno vegetariánské jídlo a další dvě by měla vycházet z odborných doporučení pro racionální výživu. Jedno z těchto jídel by mělo obsahovat například celozrnné suroviny, ryby, luštěniny nebo zeleninu. Naopak chybět by měla mouka, smažená jídla nebo červená masa.

Druhé racionální menu představuje podle Drobiličové spíš tradičnější českou kuchyni. Měla by však být lehčí a zdravější, než tomu bylo v minulosti. Cílem je, aby byla uspokojena co nejširší populace pacientů.