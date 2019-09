Auto poškodilo trolej v Dlážděné a ochromilo tramvajovou dopravu v centru Prahy

Kvůli závadě nemohou tramvaje projíždět po trati, která vede Dlážděnou a Havlíčkovou ulicí kolem Masarykova nádraží. Již to by byla pro dopravu v centru Prahy velká rána, ale je to ještě horší. Protože probíhá dlouhodobá výluka v části ulice Na Poříčí, nemohou se tramvaje vůbec dostat do rozsáhlé oblasti ohraničené Těšnovem, Senovážným náměstím a Štefánikovým mostem.

„Vzhledem k rozsahu omezení je ochromen provoz tramvají v celém centru. Cestujícím doporučujeme využít linky metra,“ doporučil organizátor Pražské integrované dopravy na Twitteru.

Linky jsou odkláněny do volných směrů, v centrální části města použijte, prosím, přednostně linky metra. PŘEDPOKLAD OBNOVENÍ PROVOZU: cca 12:00 hod. — PID (@PIDoficialni) September 13, 2019

Tramvaje nemohou po jedné z nejvytíženějších tratí v centru Prahy jezdit kvůli poškozené troleji v Dlážděné ulici. Podle dopravního podniku škoda vznikla „nekázní řidiče speciálního automobilu“ kolem půl osmé ráno. Mimořádná výluka se týká linek 6, 14, 15, 24 a 26. Dopravní podnik oznámil, že omezení potrvá nejméně do 13 hodin.

Mimořádnost pocítí i cestující například na Václavském náměstí, na Žižkově nebo v Holešovicích. Linky 6 a 24 se na trať, která vede napříč Václavským náměstím, nedostanou, jsou proto odkloněny ze Strossmayerova náměstí na Karlovo náměstí přes Staroměstskou. Linka 14 se vyhýbá svému holešovickému úseku a z Jindřišské pokračuje na Žižkov a odtud na Palmovku. V Holešovicích ji ale nahrazují tramvaje číslo 15 a 26, které se naopak vyhýbají západní části Žižkova a jedou přes Krejcárek a Vltavskou na Strossmayerovo náměstí.

Dlouhodobá výluka v ulici Na Poříčí začala posledního srpna a potrvá do 22. září. Během ní jezdí odklonem linky 14, 24 a také 8. Linka 8 jezdí z Florence na Strossmayerovo náměstí přes Vltavskou, linka 14 naopak od Masarykova nádraží na Vltavskou přes Strossmayerova náměstí – když dopravu nezkomplikuje další mimořádnost. Linka 24, která obvykle jezdívá od Masarykova nádraží přes Karlín do Kobylis, je odkloněna přes náměstí Republiky a Strossmayerovo náměstí na Špejchar.