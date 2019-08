Návrat vlků těší ochránce přírody a straší farmáře. Opatření proti útokům šelem bude stát hradit

video Události: Do Česka se vracejí vlci, ministerstvo chce pomoct farmářům

Každá roztrhaná ovce pro farmu nedaleko Šindelové na Sokolovsku znamená ztrátu 10 tisíc korun. Stopaři se snaží vlky v Krušných horách sledovat, a pokud to jde, chovatele varují. Ti se stáda pokouší ochránit všemi způsoby. „Nedaleko Abertam zkouší i speciální vlčí sítě. Zatím s nimi pastevci ale příliš spokojení nejsou,“ podotýká redaktor ČT Antonín Bruštík.

Z návratu vlků do přírody mají na rozdíl od farmářů radost ochránci přírody. V Javorníkách se teď objevila dokonce devítičlenná smečka vlků. Dospělý pár a sedm mláďat jsou potvrzením, že se šelmy do tuzemské přírody vracejí.

Vlci se do Česka znovu stahují od 90. let, nejprve byli pozorováni na Moravě, později i v Čechách. Jde hlavně o vlky, pro které už nebylo místo u sousedů – na Moravu přišli ze Slovenska, do severních Čech také z Polska a východního Německa. Před pěti lety u Doks poprvé vyvedli mláďata.