Demolice, nebo nákladná oprava. Podle statika je kulturní dům v Edenu v žalostném stavu

Posudek statika ohledně stavu kulturního domu Eden v Praze 10 dopadl zle; podle místostarosty Filipa Humplíka je budova z 80. let ve velmi špatném stavu, nesplňuje hygienické normy, zatéká do ní a trpí velkými tepelnými úniky. Její oprava by tak vyšla na stovky milionů korun. Vedení Prahy 10 chce o budoucnosti Edenu rozhodnout na přelomu září a října.