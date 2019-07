Pryč s borůvčím v Jeseníkách. Podle ochránců přírody kvůli němu nerostou vzácné rostliny

Například v okolí Pradědu běžně rostly orchideje a další vzácné rostliny „Začala je zarůstat borůvka. My se teď snažíme obnovit zpátky trávníky, které tady byly,“ řekl botanik Správy CHKO Jeseníky Radek Štencl.

Cílem však nejsou jenom rozmanitější trávníky v Jeseníkách. Projekt, který bude probíhat celkem osm let, má přinést i pestřejší lesy. Odborníci kromě sečení borůvčí vysadí tisíce jeřábů, které doplní dominantní smrky.

V Jeseníkách takto ochránci přírody likvidují borůvčí už několik let a první výsledky se už dostavily. Na místa, která už sečená byla, se vrací některé vzácné druhy rostlin, například Hořec tečkovaný. Naopak místa, která zůstanou bez zásahu, budou i nadále zarůstat borůvčím a kapradinami.

Zásah v Jeseníkách vítají také zoologové, kteří očekávají například lepší podmínky pro lindušky a motýly. Ti ke svému životu potřebují právě horské trávníky.

Likvidace borůvčí by navíc ochráncům přírody mohla pomoci v boji s lidskými sběrači sladkých plodů. Ti totiž do Jeseníků vyráží ve velkém a pohybují se v místech, kde je to zakázáno. Sběrači velkými hřebeny ničí nejenom borůvčí, které se dokáže poměrně rychle vzpamatovat, ale také vzácné rostliny.