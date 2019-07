Policii v Praze při kontrole „dýchne“ i auto. Město pořídí přístroje na měření emisí přímo v ulicích

Podle Lercha navíc policie v Praze používá další přístroj pro měření emisí, který však pořídilo ministerstvo dopravy. „Pilotní projekt by měl trvat do konce roku, následně se vyhodnotí,“ uvedl. Následně by chtěli policisté tento přístroj používat i mimo Prahu.

Technické závady na vozech, které mohou policisté odhalit, se podle Lercha dělí na vážné a nebezpečné. Nefunkční či odmontovaný filtr pevných částic spadá do kategorie vážných závad. Kromě povinnosti závadu do 30 dnů odstranit hrozí při jejím rozpoznání také dvoutisícová pokuta.

Pražská rada v červnu vyhlásila klimatický závazek – do roku 2030 by měly emise oxidu uhličitého ve městě poklesnout o 45 procent a o dalších dvacet let by měla být Praha uhlíkově neutrální. Město se také bude připravovat na změnu klimatu. Konkrétní opatření se zatím připravují, jejich plán by měl být na světě v září.