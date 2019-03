Stovky tisíc aut jezdí bez filtru pevných částic. Kolektivní sebevražda, říká Brabec

„Jen automobilka Ford odhadovala, že v roce 2015 jezdí 80 tisíc jejích vozů bez filtru pevných částic. Jsou to moderní dieselové motory euro 5 a výše. Je to opravdu zvěrstvo a řekl bych i kolektivní sebevražda,“ uvedl ministr.

Sám už podle svých slov mluvil s ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD) i ministrem dopravy Danem Ťokem (ANO) a doufá, že díky přísnější legislativě a důslednějším kontrolám policie na silnicích se podaří už letos nepříznivý stav prolomit. „Považuji to za velký nešvar, který se děje hlavně v České republice,“ dodal Brabec.

Policisté by měli mít odvahu filtry kontrolovat

„Když platí nějaké zákony a předpisy, měla by mít policie nástroj a odvahu to kontrolovat. Nevím, proč to Rakušané dělat mohou a my ne, připadá mi to absurdní,“ zmínil stranický expert ODS pro resort životního prostředí Jan Zahradník.