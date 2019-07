Začíná festival Colours of Ostrava. Brány Dolních Vítkovic se otevírají s několikahodinovým předstihem

Podle mluvčího Colours of Ostrava Jiřího Sedláka by měli návštěvníci do areálu dorazit s předstihem, aby se vyhli případným frontám u vstupu.

Festival bude v Dolních Vítkovicích probíhat až do soboty 21. července, vystoupí například The Cure, Florence + The Machine, Zaz, Rosalía a řada dalších. Program na 21 scénách nabídne přes 350 bodů. Vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel jsou v plánu také diskuse v mezinárodním fóru Meltingpot, divadelní představení, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.