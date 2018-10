Hudební léčba proti stárnutí. Na Colours přijedou The Cure

„Lepší a slavnější kapelu si k osmnáctému ročníku našeho festivalu, tedy ke ‚vstupu do dospělosti‘, nemůžeme ani přát. Je to pro nás obrovská pocta a splněný sen. Vždyť The Cure patří k největším legendám světové hudby, ovlivnili několik generací muzikantů a kapel. Přestože letos oslavili čtyřicet let své existence. The Cure prostě nestárnou,“ nepochybuje ředitelka festivalu Zlata Holušová.

The Cure založil v anglickém Crawley zpěvák a kytarista Robert Smith. Své první vystoupení kapela odehrála v roce 1978 a od té doby vystoupila na více než patnácti stech koncertech. Za dobu své existence The Cure vydali třináct studiových alb, poslední nahrávku s názvem 4:13 Dream už před deseti lety. Do hudebí historie se zapsali hity jako Boys Don't Cry, Just Like Heaven nebo Friday I'm In Love.