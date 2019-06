Sedmnácté narozeniny „oslavil“ Zdenko Černík ve věznici na Cejlu. Vzpomíná na kruté výslechy a převýchovu v Zámrsku

Ta zatkla celkem třináct chlapců a jednu dívku; z gymnázia ale nebyli všichni, někteří chodili do hostinské školy. Skupinka, v jejímž čele stál o dva roky starší Břetislav Jeník, se scházela v chatě na Brněnské přehradě.

Pro Zdenka Černíka si přišla tajná policie v červnu 1949 přímo do školy, navštěvoval tehdy kvartu reálného gymnázia v Brně.

Mladíci měli také zbraně. Po válce jich prý bylo v Brně dost a mezi lidmi fungoval výměnný obchod. „Já mu dal plynovou masku a on mě pistoli. Já měl Z9 a sniperku, kamarád naganta. Jezdili jsme na tu chatu, nosily battledressy a stříleli do stromů,“ vzpomíná pamětník. „A jednoho krásného dne to všechno vybouchlo.“

Mladíci byli obviněni z vlastizrady a Černík strávil půl roku do soudu ve věznici na Cejlu. Pracovali přímo v cele. „Nosili nám lýko a my jsme z toho pletli vložky do bot,“ říká Zdenko Černík.

Dozorci „úřadovali“ klíči a pendreky