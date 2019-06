Na průplavu Rýn–Mohan–Dunaj klesá přeprava zboží. Počet výletních lodí s turisty naopak roste

Kvůli přepravě kontejnerů by se musely zvýšit mosty

Nehledě na německé zkušenosti počítají s loďmi vozícími kontejnery tvůrci studie proveditelnosti českého průplavu Dunaj–Odra–Labe. Na trase navíc chtějí vyšší mosty. „Ten Mohan–Dunaj má největší problém v tom, že dokáže přepravit jen dvě vrstvy kontejnerů, to souvisí s podjezdovými výškami pod mosty. My jsme to navrhli tak, že dokážeme přepravit tři vrstvy kontejnerů,“ řekl zpracovatel studie Martin Pavel.

Vzhledem k nízkému počtu přepravených kontejnerů ale pro Němce zvyšování mostů kvůli další vrstvě není tématem. Německý kanál překonává převýšení 175 metrů nahoru a následně 68 metrů dolů a lodě proto musí proplout šestnácti plavebními komorami. Každá zdrží loď asi na půl hodiny. Od prvního ledna lodě neplatí za proplutí komorou poplatky.

Plavební komorou propluje zhruba patnáct až dvacet lodí denně. Zhruba čtyřicet procent z nich jsou rekreační a výletní. Mají nižší ponor a mohou kanálem plout, i když je v něm méně vody.

Přepravu zboží na kanálu v Německu ovlivňuje sucho

Sucho bylo jedním z důvodů, proč byl loni objem přepraveného zboží jen lehce přes tři miliony tun, kapacita průplavu je přitom až čtyřnásobná. Na maximum se tady ale nikdy v historii nedostali. Množství zboží vhodného pro říční přepravu navíc v Německu momentálně klesá. A jedno suché období, jakých bylo poslední dobou víc, může mít dlouhodobý dopad.

„Nejsou to krátkodobé efekty. Když loď nemůže jet dál, musí zboží přeložit a potom se doprava přesouvá na půl roku nebo rok, než se vrátí zpět na kanál. To znamená, že sucho v roce 2015 se projevilo ještě na dopravě v roce 2016,“ přiblížil Zander.

Problémem je hlavně málo vody v řekách, které na samotný uměle vybudovaný kanál navazují. Například na některých úsecích Rýna byl loňský rok jeden z nejsušších za posledních 150 let.

Kanál Dunaj–Odra–Labe by měl mít zhruba dvakrát větší kapacitu než Rýn–Mohan–Dunaj a přepravit by se po něm mělo asi 25 milionů tun za rok. „Nebude tam jedna loď za druhou. Ta frekvence vychází tak, že by projela zhruba jedna loď za půl hodiny,“ řekl zpracovatel studie proveditelnosti Martin Pavel. To je zhruba třikrát víc lodí za den než teď v Německu.

Na kanálu v Česku se počítá s celoročním provozem

Oslovené české firmy jsou přitom k říční dopravě zatím spíš zdrženlivé. Průplav Dunaj–Odra–Labe má být víc než dvakrát delší než jeho německý předchůdce a počítá s celoročním provozem. I s tím mají v Německu reálné zkušenosti. V roce 2010 například kanál na 33 dní zcela zamrznul.

Jestli něčeho na německém průplavu přibývá, tak jsou to výletní a turistické lodě. V roce 2000 jich po vodě plulo necelých dvě stě padesát, o devět let později třikrát víc a loni už jich bylo víc než jedenáct set.