Kastelán: Napravili jsme necitlivou opravu po požáru v 70. letech. Práce na pohádkovém zámku v Hradci končí

Zámek Hradec nad Moravicí usiloval o opravu své novogotické „červené části“ několik let, ministerstvo kultury mu nakonec přikleplo dotaci na konci roku 2016. Celkem 55 milionů korun bylo určeno na první a druhou etapu, které měly zachránit například to, co pokazila oprava po požáru severní části v roce 1972. Podle kastelána Radomíra Přibyly dělníci v té době původní vzhled památky nebrali v potaz.

Řešení téměř havarijního stavu Červeného zámku přišlo na řadu hned poté, co skončila generální oprava Bílého zámku v roce 2014. Některé části unikátní stavby z režného zdiva už na tom byly velmi špatně, například krovy, střechy, věžičky nebo střešní okna.