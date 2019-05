Praha nechce v centru obří pandy ani jiné maskoty. Vyhláška o buskingu je má zakázat

Úředníci nevědí, kolik přesně se podobných maskotů po Praze pohybuje, jejich počet odhadují na deset. Přesto chtějí, aby z ulic zmizeli: „Našim hlavním cílem je, aby se z Prahy nestal zábavní park, kde různé postavičky lákají turisty na to, že se s nimi můžou vyfotit,“ vysvětluje radní pro kulturu na pražském magistrátu Hana Třeštíková (Praha sobě).

„Někteří provozovatelé podniků, ale i ti nechvalně proslulí medvědi a pandy a další nevhodné atrakce na Staroměstském náměstí, těží z nedokonalosti vyhlášek a tržního řádu. Tyto díry v legislativě chceme šikovně ucpat,“ uvedl starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 sobě). Právě v této městské části zaznamenala loni městská policie nejvíce prohřešků proti vyhlášce o buskingu.

K novele vyhlášky, která má situaci upravit, se teď vyjádří městské části. Nová pravidla by pak mohla začít platit už za několik měsíců.

„Nemyslím si, že by se nějaká městská část stavěla proti. Zásadní je najít takovou definici těch vycpaných zvířat, která bude skutečně právně nezpochybnitelná a bude naprosto jasné, co pod to spadá,“ uvedl v Událostech, komentářích pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Podle jeho odhadů by mohla novela začít platit letos na podzim, v září nebo říjnu.

V roce 2016 omezila vyhláška hluk, stížností na akustický busking ubylo

Vyhláška regulující pouliční umění, tzv. busking, platí v Praze od roku 2013 a před třemi lety ji upravovalo i minulé vedení města. Změny se tehdy týkaly hlavně hluku, novela tehdy třeba zakázala používání elektrických zesilovačů a bicích. Hudebníci taky musí střídat části Prahy - v lichou hodinu smí být jen na levém břehu Vltavy a v sudou na pravém.

Už dřív radní omezili reklamu na veřejně přístupných místech v centru: zakázali rozdávání brožur a katalogů. Bublináře zase můžou strážníci pokutovat za znečišťováních veřejného prostranství.