Dohoda, která měla Pramenům pomoci s dluhy, je passé. Obec se chce vyhnout soudu

Neúspěšný plán na vybudování vrtů a stáčírny minerálních vod vynesl Pramenům nezáviděníhodný titul nejzadluženější obce v republice. Díky smlouvě s Vajnerem však radnice doufala, že se dostane z nejhoršího – dluh se měl snížit na 42 milionů korun a dále se neúročit. Nic z toho však nebude. Obec couvá poté, co na ni podaly žalobou Karlovarské minerální vody.

„Nechceme, aby se obec soudila, zda je smlouva platná, nebo neplatná. Při rozhodnutí soudu by se odvolaly buď Karlovarské minerální vody, nebo firma věřitele Sangerberg. Soudní řízení by tak mohla trvat až několik let. Obec navíc nemá na právní zastoupení advokátem. Věřitel situaci obce chápe, předmětné smlouvy jsme proto zrušili,“ uvedla starostka Málková.

Karlovarské minerální vody tvrdí, že měly o pozemky v Pramenech zájem a nabídly za ně tříkrát vyšší cenu než Vajnerova firma. Podle nich tak radnice odmítnutím této nabídky porušila zákon o obcích. Okresní soud v Chebu následně uvalil na obec předběžné opatření, které by Pramenům do ukončení sporu stejně znemožnilo zadlužení dál řešit.