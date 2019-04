Komplikovaný průjezd Ostravou? „Bude hůř,“ vzkazuje Moravskoslezský kraj

Zřejmě největší dopravní komplikace přinesou práce na Výškovických mostech, které dělníci aktuálně dokončují tak, aby se na ně mohla provizorně převést tramvajová trať. Jeden jízdní pruh bude určen pro záchranáře a autobusovou linku směrem na Výškovice. Největší problémy se dají očekávat koncem května a v červnu.

„Za úplné výluky se tu bude v druhé půlce května přepojovat tramvajová trať a pak se budou demolovat východní mosty. Kvůli tomu bude od 7. do 9. června zavřená Rudná ulice pod mosty a od 15. do 16. června bude pod mostem zcela přerušena železniční doprava,“ řekl hejtmanův náměstek Jakub Unucka (ODS). Následně se začnou stavět dva nové silniční a tramvajové mosty. Až do konce stavby bude úsek pro automobily neprůjezdný.

/*json*/{"map":{"lat":49.84390997218897,"lng":18.25377091034959,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.83186729310529,"lng":18.17877782954929,"type":"1","description":"Oprava ulice Opavská - dokončení v prosinci 2019"},{"lat":49.824171139480484,"lng":18.21126474513767,"type":"1","description":"Svinovské mosty - dokončení v prosinci 2019"},{"lat":49.79720497191614,"lng":18.232931624639832,"type":"1","description":"Výškovické mosty - dokončení v prosinci 2019"},{"lat":49.84023772655255,"lng":18.29129071309626,"type":"1","description":"Oprava křižovatky Sokolská - Českobratrská - červen 2019 až září 2019"},{"lat":49.83722965498228,"lng":18.285472291202495,"type":"1","description":"Rekonstrukce plynovodu v ulici Nádražní - termín oprav ještě nebyl stanoven"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Další problémy přinese i druhá etapa modernizace estakády Bazaly. „V létě počítáme s omezením na Bazalech, kde bude s největší pravděpodobností během prázdnin úplná uzavírka v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky ulic Českobratrské a Sokolské, což je investice města Ostravy,“ doplnil Unucka.