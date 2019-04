Ochránci chytili v Beskydech medvěda. Genetická analýza ukáže, zda jde o zvíře, které se pohybovalo na Valašsku

Stále platí varování, že lidé by se medvědovi měli vyhýbat a v žádném případě by ho neměli sledovat. Důležité je podle ochránců přírody také nenechávat v okolí obydlí odpadky, které mohou zvíře přilákat.

Při odchytu medvědice veterinář zároveň odebral vzorky pro genetickou analýzu, která by měla určit, zda jde o stejné zvíře, které se na podzim pohybovalo ve Zlínském kraji, na Vsetínsku.

„Předpokládáme, že by se nyní na jaře mohlo zvíře odebrat do lesů, kde bude mít větší nabídku potravy než v zimě. V případě nutnosti ale můžeme přistoupit i k odplašení,“ řekl František Jaskula z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR chce ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně zjistit, jak se medvěd v krajině chová a jaké má zvyky. Telemetrický obojek by měl fungovat dva roky a data o pozici zvířete odesílá každé dvě hodiny.

Beskydy jsou domovem šelem

Ochránci přírody poukazují na to, že medvěd do české přírody patří, stejně jako rys ostrovid nebo vlk obecný. Právě Beskydy jsou jediným místem v Česku, kde se mohou vyskytovat všechny tyto šelmy. „Zatímco vlka a rysa můžete spatřit i jinde, medvěda lze pravidelně vystopovat jen ve zdejších lesích, do kterých přichází ze sousedního Slovenska,“ řekla Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.