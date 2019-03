V královédvorském safari staví nový most přes jezero. Bude s „africkou“ patinou

Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem začala pokládat ocelový most přes jezero v africkém safari. Je to nejdražší stavba v safari parku za posledních deset let, nahrazuje druhý ze čtyř mostů, které chtěl statik ještě loni uzavřít. Investici 26 milionů korun hradí vlastník zahrady – Královéhradecký kraj. Most musí být hotov do 19. dubna, kdy v parku začne návštěvnická sezona.